خلية الإعلام الأمني: إصابة أحد الفلاحين بعبوة ناسفة في قرية بشير

2019/10/19 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم السبت، إصابة أحد الفلاحين بعبوة ناسفة في قرية بشير بكركوك.

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