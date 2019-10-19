بعد مسيرة الأكفان.. الصدر يتحدث عن تظاهرات 25 أكتوبر: يا ايها الجيران اتركوا الشعب يقرر مصيره

2019/10/19 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صفحة صالح محمد العراقي على فيسبوك والمقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تدوينة عن تظاهرات 25 أكتوبر.نص التدونية: بسمه تعالى شقشقة ايها الثائرون… سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته لعلكم عزمتم امركم على ان تتظاهروا في الخامس والعشرين من الشهر الميلادي وهذا حق من حقوقكم لكني اريد ان اطلعكم على ما يجري […]

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