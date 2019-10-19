بالصورة.. نزاع عشائري يطفئ حلم طالب في جامعة ميسان

2019/10/19 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} لقي طالب في جامعة ميسان مصرعه اثر نزاع عشائري وقع في ناحية السلام.

ونشر النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي صورة لاحد طلاب المرحلة الثانية جامعة ميسان يدعى {كاظم طالب} وعلقوا عليها بالقول: فاجعة..



يقتل بدم بارد بسبب النزاع العشائري بناحية السلام كان حلمه ان يكمل دراسته الجامعية لكن التخلف انهى حياته.وكشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عباس السيد صروط، تجدد نزاع أمس الجمعة، بين عشيرتي {الحريشيين والمريان} اسفر عن مصرع ٩ اشخاص واصابة ١٦ اخرين.وأضاف صروط في بيان، انه بعد تجدد النزاع اتصلنا بقيادة شرطة ميسان وقيادة عمليات الرافدين وبجهود القوات الامنية تم السيطرة على النزاع وايقافه، مشيرا الى ان الموقف لايزال مشوب بالخطر، داعياً طرفي النزاع الى تغليب لغة التفاهم والتسامح لاسيما وانهما عشيرتين كريمتين من العشائر التي نعتز بوجودها في محافظة ميسان العزيزة.انتهى

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