مقرب من الصدر ينقل رسالته بشأن التظاهرات المقبلة: كل السياسيين يحاولون تدارك امرهم ولكن فات الاوان

2019/10/19 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نشرت صفحة صالح محمد العراقي المقربة من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر رسالة موجهة الى الشعب بشأن التظاهرات المقبلة.

وذكر صالح محمد العراقي على صفحته فيسبوك:"بسمه تعالىشقشقةايها الثائرون...



سلام من الله عليكم ورحمته وبركاتهلعلكم عزمتم امركم على ان تتظاهروا في الخامس والعشرين من الشهر الميلاديوهذا حق من حقوقكملكني اريد ان اطلعكم على ما يجري خلف الستار...كل السياسيين والحكومين يعيشون في حال رعب وهيستيريا من المد الشعبيكلهم يحاولون تدارك امرهم..



لكن لم ولن يستطيعوا فقد فات الاوانكلهم يريدون ان يقوموا ببعض المغريات لاسكاتكم..



كالتعيينات والرواتب وما شاكل ذلككلهم قد جهزوا انفسهم لاسوء السيناريوهاتكلهم اجتمعوا على ايجاد حلول..



لكن لن يكون هناك حلفالحكومة عاجزة تماماً عن اصلاح ما فسُدفما بُني على الخطأ يتهاوىكلهم علموا انهم سلموا انفسهم لمن هم خارج الحدود وانهم سوف لن يستطيعوا اصدار اي قرار من دون موافقاتهم..



كل حسب توجهاتهكلهم ايقن ان العراق صار ساحة لتصفية الحسابات الداخلية والخارجيةكلهم اذعنوا ان اغلبية الشعب لا تريدهم خصوصاً بعد ان اضافت ثورة الاكفان رونقا جديداًلذا صاروا يلجؤون الى المكر والدهاء فينعتونكم بالسفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يشعرونينعتونكم بالمندسين والمدعومين من خارج الحدود وكل ملاذاتهم وملذاتهم من خارج الحدودوينعتونكم بالبعثية والخيانة مع المحتل ونحن واياكم سنصدح كما صدحت حناجرنا بكلا كلا يا بعثي كلا كلا امريكاواليوم يشيعون انكم ستحملون السلاح ولا اظنكم ستفعلون فانتم غير متعطشين للدماءايها الثوار الاحراريا عشاق الاصلاحلا يُصلح العراق من حيث يَفْسُدولتتحدوا كشعب واحدولمطلب واحدولهدف واحدوبشعار واحدواياكم ان تتفرقوا..



فقوتكم بوحدتكمولتعلموا انكم امام انظار العالم كله..



بل البعض تأسى بكم فقد دب الحماس في قلوب الشعوب العربية واولها لبنانايها الشعب العراقي الحبيبان اردتم التحرر من الفساد فلتصلحوا انفسكم ثم لتقولوا قولتكم ولترفع اصواتكم..



فلن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهمايها الشعب الابيان خيراتكم اسيرة بيد الفاسدوان امنكم اسير بيد الفاسدوان هيبتكم بيد الفاسدوان كرامتكم بيد الفاسدوان لقمتكم بيد الفاسدوان ديمقراطيتكم وانتخاباتكم بيد الفاسدوان حريتكم بيد الفاسدفان اردتم ان تكونوا احرارا في وطنكم فعليكم التخلص من الفساد والمفسدينولا تأمل من حكومتكم ان تحاكمهم فحاكموهم ليشهد التاريخ لكم بأنكمأُباة الفسادلكن..العراق أمانة في أعناقكمفلا تضيعوهوان شئتم الاحجام عن الثورة...



فلكم ثورة اخرى عبر صناديق اقتراع بيد دولية امينة ومن دون اشتراك من تشاؤون من الساسة الحاليين فأمنعوهم حتى لا يعودوا عليكم بالفساد والخسرانيا اصحاب الصوت العالي..



اياكم وتصديق اشاعاتهمفداعش لولا فسادهم لما كانت ولن تعودوالبعث صار في مزبلة التاريخوالمحتل لن يتجرأ بعد ان راى مقاومة شجاعة وشريفةوالطائفيون لن يستطيعوا مضيا ان لم يلقوا اذاناً صاغيةوالمذهب لن يحتاج الى ثلة فاسدةوالدين لا يُقام الا بالعدل وانصاف الرعيةوالعلمانية لن تقوم لها قائمة الا بالسلامايها العراقيونانكم شعب واحدشعب اراد الكرامةشعب اراد الاصلاحشعب اراد التغييرشعب سيحميه جيشه بدون مليشياتوتخدمه حكومة بلا فسادوقضاء بلا ظلم ولا انحيازوقانون بلا ضرر ولا اجحافومؤسسات بلا محسوبية ولا ضياعومال بلا سرقة ولا انحلالفيا شعب العراقهذا مصيركم ولكم القرارويا جيش العراق هذا شعبكم فما هم بدواعش ولا احتلالفاياكم وان توجهوا سلاحكم ضد ابنائكم واخوتكمواياكم ان تملؤا السجون بهم بل السجون للفاسد والارهابواياكم ان تحاكموا الثائر وتتركوا الفاسد والجائرثم..



با ايها الجيران..اتركوا الشعب يقرر مصيره..



فاذا قرر الشعب فعلى الجميع الاصغاء للصوت الهادروان سكت الشعب فعليكم السكوتثم ايها الاعلام الصادق...



لا تخضع وان حاولوا اسكاتك..



فالصدق نجاة والظلم مهلكةويا ايها القضاء لا تسلطوا الذئب على فريسته..



بل سلطوا المظلوم على الظالم..



فيوم المظلوم آت..



لا محالةويا ايها الثوار تحلوا بالصبر والحكمة فان الله مع الصابرينوالسلام على من اتبع الهدىسلاما يا عراقخادم الاصلاحمقتدى الصدر".



انتهى

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