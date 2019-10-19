الناشط الايزيدي “ميرزا دناي” يحصل على جائزة اورورا للعمل الإنساني لعام 2019

2019/10/19 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ يريفان مُنحت، اليوم 19 اكتوبر 2019، جائزة اورورا السنوية للعمل الإنساني للناشط الايزيدي “ميرزا دناي” مؤسس ومدير منظمة “Air Bridge Iraq”، وذلك لإنقاذه حياة العديد من الضحايا الايزيديين في العراق وسوريا.منحت هذه الجائزة من قبل مبادرة اورورا الإنسانية نيابة عن الناجين من الإبادة الجماعية للارمن، وذلك في حفل اقيم في ييريفان …

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