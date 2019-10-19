2019/10/19 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - البصرة

نفى مجلس محافظة البصرة، السبت، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاحد في المحافظة.

وقال المجلس في ب...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مجلس البصرة ينفي تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مجلس البصرة ينفي تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).