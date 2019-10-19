العراق يوافق على محاكمة معتقلي “داعش” لدى قوات “قسد” بشرط.. ما هو؟

2019/10/19 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق كشف الباحث الأمني، #فاضل_أبو_رغيف، اليوم السبت، عن السبب الرئيس الذي يدفع بالعراق لرفض استقبال عناصر “داعش” الموجودين لدى #قوات_سوريا_الديمقراطية.وقال أبو رغيف في لقاء صحفي: إن «السبب […]

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