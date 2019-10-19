الهاشمي بعد

2019/10/19 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد المحلل السياسي والخبير في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أصبح وحيداً بعد "شقشقة الصدر".

وقال الهاشمي في تغريدة على حسابه تويتر: "بعد شقشقة الصدر؛ القناص المثلم سوف يهرب، والوعود المخدرة سوف تفضح، والبلطجية سوف يرجعون الى جحورهم، وعادل عبد المهدي اصبح وحيدًا، وعليه ان يأخذ قراره سريعا، هل هو في خدمة الشعب أم في خدمة سلطة المحاصصة.؟".



واصدر رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم، بياناً بخصوص التظاهرات المزمع خروجها الجمعة المقبلة وجه بها رسالة الى الشعب ونصائح بخصوص التظاهرة.



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