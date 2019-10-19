تكريم جديد لكريستيانو رونالدو

2019/10/19 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حرص مسؤولي نادي يوفنتوس، بالاحتفاء بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم السبت، قبل مواجهة بولونيا في الدوري الإيطالي، بعد تسجيله 700 هدف في مسيرته.

ويلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة الثامنة للكالتشيو.وسجل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال، الهدف رقم 700 خلال مسيرته مع كرة القدم، والذي جاء خلال مباراة البرتغال وأوكرانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.أهداف الدون الـ700، جاءت بواقع 5 أهداف مع سبورتينج لشبونة و118 هدفاً مع مانشستر يونايتد.ويعد ريال مدريد أكثر الأندية التي شهدت صاحب الـ34 عاماً، إحراز الأهداف بواقع 450 هدفاً، قبل أن يسجل مع يوفنتوس 32 هدفاً إلى الآن.وعلى الصعيد الدولي، سجل رونالدو 95 هدفاً، وهو الآن على بعد 14 هدفاً من رقم علي دائي أسطورة إيران الأكثر تسجيلاً في المباريات الدولية عبر التاريخ.وسجل رونالدو أول الأهداف خلال مسيرته في الرابع من تشرين الأول عام 2002، مع لشبونة أمام موريرينسي في الدوري البرتغالي.ويحتل رونالدو المرتبة السادسة في قائمة الهدافين التاريخيين على مر العصور، خلف كل من النمساوي جوزيف بيكان {805 أهداف}، والبرازيلي روماريو {772 هدفا}، ومواطنه بيليه {767 هدفا}، والمجري بوشكاش {746 هدفا}، والألماني جيرد مولر {735 هدفا}، بينما سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني {672 هدفا}.



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