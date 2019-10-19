مفوضية حقوق الانسان في البصرة تدعو لجعل مشروع الضمان الصحي عاما

2019/10/19 | 22:48

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بغداد اليوم

دعت المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة، السبت، لجعل مشروع الضمان الصحي عاما لايفرق بين الع...





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