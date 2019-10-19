جدل تسجيلات القمع المسربة عن رئيس مجلس محافظة بابل.. العبادي يبت بحقيقتها

2019/10/19 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ بابل كرار العبادي، اليوم السبت، أن التسجيلات المسربة لرئيس مجلس المحافظة رعد الجبوري صحيحة وانا شاهد على ذلك.وقال العبادي في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم السبت، بأن “تسجيلات التي بثت بصوت رئيس مجلس رعد الجبوري صحيحة وبحضور القادة الامنيين”، مبينا انه “تعرض للمساومات من قبل جهات لم يحددها لنفي التسجيلات”.واضاف انه […]

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