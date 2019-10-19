جوارديولا يُفسر قراره الغريب.. ويتهم زاها بالتمثيل

2019/10/19 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} فسر بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، قراره المثير للجدل خلال مباراة فريقه أمام كريستال بالاس، والتي فاز فيها السكاي بلوز بهدفين دون رد، ضمن فعاليات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ودفع جوارديولا بثلاثي هجومي مكون من رحيم سترلينج وجابرييل جيسوس وبرناردو سيلفا، في الوقت الذي لم يُشرك فيه قلبي دفاع، حيث فضل اللجوء لحل ترقيعي بإعادة فيرناندينيو ورودريجو هيرنانديز لمحور الخط الخلفي.وقال بيب جوارديولا في تصريحات صحفية عقب اللقاء: “لعبنا بشكل جيد وصنعنا العديد من الفرص، ولكننا لم نسجل الكثير من الأهداف وأيضاً لم نستقبل أي هدف، استقبلنا بعض الفرص في النهاية، ولكن إيدرسون تصدى لكرتين رائعتين، إنها 3 نقاط ويجب علينا المضي قدماً”.وتابع: “حاولنا أن نلعب بطريقتنا في كرة القدم وبفلسفتنا، في الشوط الأول سجلنا هدفين وسيطرنا على اللعب، ولكن في نهاية المباراة أدخلوا بينتيكي وسبب لنا بعض المشاكل ولكن إيدرسون كان هائلاً في الكرات التي أنقذها”.وعن إشراك فيرناندينيو ورودري في الخط الخلفي :”صناعتهما وبدايتهما للهجمات تكون أسرع بسبب تمتعهما بذكاء وأيضاً بسبب التمريرات التي يجيدانها لأنهما محورين دفاعيين”.وأضاف: “رودري لم يتدرب على مركز قلب الدفاع ولا حتى ليوم واحد، استجاب للدفاع بشكل جيد في هذه المباراة باعتقادي”.وعن إحدى الكرات التي طالب فيها ويلفرد زاها مهاجم كريستال بالاس بركلة جزاء، قال بيب جوارديولا: “إنه يمثّل، إنه يمثّل، إنه يمثّل، في كل أسبوع يحدث الأمر ذاته”.انتهى

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