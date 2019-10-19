عاصفة ترابية وامطار متفرقة تجتاح بغداد

2019/10/19 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} ضربت عاصفة ترابية مناطق العاصمة بغداد، مساء اليوم السبت.

كما اجتاحت سماء العاصمة غيوماً بدات بزخات مطر خفيفة متفرقة والرياح متوسطة السرعة.وكان المتنبئ الجوي نائل العلي ذكر في صفحته على موقع {الفيسبوك} امس الجمعة، عن حالة عدم استقرار بسيطة تؤثر على البلاد خلال 48 ساعة القادمة ناتجة عن اخدود بارد علوي.وقال، ان المنطقة الشمالية ستكون فيها أمطاراً رعدية احيانا متقطعة مابين المتوسطة والغزيرة احيانا خلال السبت، اما المنطقة الوسطى والجنوبية، فزخات مطر رعدية احيانا على مناطق متفرقة من المنطقة الوسطى خلال اليوم وغداً الأحد...



تمتاز بالعشوائية وعلى فترات متباعده، يليها المنطقة الجنوبية فتكون فرص الأمطار الرعدية الأحد والى فجر الاثنين وأيضا تمتاز بالعشوائيه وعلى فترات متباعده.واشار الى، انه ممكن ان تزداد قوه الأمطار أو تضعف لكون الحاله متقبله جدا، اما الأجواء فهي معتدلة نوعا الى حارة في المنطقه الجنوبية خلال النهار ودرجات الحرارة المتوقعة العظمى لليوم {المنطقة الشمالية..



26 الى 32، المنطقة الوسطى..



33 إلى 37، المنطقة الجنوبية ...37 إلى 38.ونوه الى، ان الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعه في المناطق الغربية الحدودية وشماليه غربية في في المناطق الأخرى تتراوح سرعتها من 5 إلى 15 كم ب الساعة...



تنشط خلال النهار في المناطق الجنوبية الى 25 كم ب الساعة،وحالة عدم استقرار تنتظرها البلاد خلال نهاية الأسبوع القادم تتوسع وتزداد تدريجياً.انتهى

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