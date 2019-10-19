صحيفة: عبد المهدي يعتزم تقديم استقالته خلال هذا الشهر.. بمجرد تجدد التظاهرات

2019/10/19 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق كشفت صحيفة “الاندبندنت البريطانية”، عن عزم رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تقديم استقالته رسميا قبل يوم 25 تشرين الأول الجاري.وقالت الصحيفة في تقرير لها، […]

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