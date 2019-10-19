بهدف متأخر اتلتيكو مدريد يسقط بفخ التعادل امام فالنسيا

2019/10/19 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

سقط اتلتيكو مدريد بفخ التعادل الايجابي امام فالنسيا بهدف لمثله ، اليوم السبت ، ليواصل بذلك مسلسل نتائجه السلبية للجولة الثالثة على التوالي ضمن الليجا الاسبانية .

فعلى ملعبه واندا ميتروبوليتانو ، تقدم الروخي بلانكوس بفضل مهاجمه الدولي دييجو كوستا في الدقيقة ٣٦ من ركلة جزاء.

و قبل ٨ دقائق من نهاية الوقت الأصلي ، أدرك القائد داني باريخو التعادل لفالنسيا.

و بذلك اكتفى الأتلتي بنقطة واحدة جعلت رصيده ١٦ نقطة يحتل بها المركز الرابع ، في حين رفع فالنسيا رصيده الى ١٣ نقطة في المركز السادس .

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