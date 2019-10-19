السيتي يفوز على كريستال بالاس ويحقق رقما مميزا في البريميرليغ

2019/10/19 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغدبرس:

حقق مانشستر سيتي رقمًا مميزًا عقب انتصاره على كريستال بالاس ٢- ٠ ، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن " مانشستر سيتي فاز في ١٠ من آخر ١١ زيارة له إلى لندن في الدوري الإنجليزي الممتاز".

و اضافت الشبكة ، ان " تشيلسي هو صاحب الانتصار الوحيد لأندية لندن في آخر ١١ زيارة لكتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حيث كان ذلك في كانون الاول من عام ٢٠١٨ .

و بالعودة الى اللقاء الذي فاز فيه المان سيتي على كريستال بالاس ، سجل جابرييل جيسوس الهدف الاول في الدقيقة ٣٩ ، ثم اضاف دافيد سيلفا هدف الفوز الثاني في الدقيقة ٤١ .





ورفع انتصار اليوم رصيد السيتي إلى ١٩ نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب ، خلف ليفربول المتصدر ب ٢٤ نقطة.

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