اردوغان: تركيا أثبتت قدرتها على مواجهة العالم

2019/10/19 | 23:19

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لرئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أنه سيوجه إليه في غضون اليوم رسالة رسمية بطلب إرجاء "بريكست".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول مطلع في الاتحاد الأوروبي، مساء ال

بغداد اليوم - متابعة

اتصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر الهاتف، برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ليطلب منه توضيح موقف بلاده حول خروجها من الاتحاد الأوروبي، حسبما أورد مصدر بقصر الإليزيه.

وقال المصدر لـ "رويترز"، مساء السب

بغداد اليوم- متابعة

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه سيكون حلا مطمئنا للأزمة التي يشهدها لبنان، بعد اندلاع احتجاجات واسعة، في العديد من المدن اللبنانية، للاعتراض على إعلان الحكومة فرض ضرائب جديدة، وللمطالبة باستقالة الحكومة.

وكتب عون في تغريدة

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