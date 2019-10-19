الحزب الشيوعي الفلسطيني - مداخلة الحزب الشيوعي الفلسطيني في اللقاء الأممي 21في تركيا -أزمير

2019/10/19 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_الفلسطيني الرفاق الأعزاء، تحية ثورية بولشفية، بدايةً نتوجه بالشكر الجزيل للرفاق في الحزب الشيوعي التركي والحزب الشيوعي اليوناني على دعوة حزبنا الشيوعي الفلسطيني، وعلى تنظيمهم هذا اللقاء الاممي، ونثمن جهودهم في تنظيم فعاليات ونشاطات هذا اللقاء ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والانتصار في كفاحهم لبناء صرح الاشتراكية العلمية في بلديهما العظيمين تركيا واليونان.بسبب الاوضاع السياسية المتسارعة في الاقليم يود ح......

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