مسلحون يسرقون مبالغ مالية من منزل شمالي بغداد

2019/10/19 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، السبت، بقيام مسلحين بسرقة مبالغ مالية من منزل بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين اقدموا على سرقة مبالغ يقدر بخمسة ملايين دينار من منزل ضمن منطقة الحسينية شمالي بغداد"، مبينا ان "المنزل كان خاليا من ساكنيه".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

وتشهد مناطق عدة من بغداد والمحافظات بين فترة واخرى تسجيل حالات سرقة تنفذ من قبل مسلحين.





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