مجلس الأمن الوطني يبحث إعداد قوات حفظ القانون وتأمين الحدود مع سوريا

2019/10/19 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الأمن الوطني جلسة غير اعتيادية، اليوم السبت، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي

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