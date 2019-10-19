مجلس الامن الوطني يبحث إعداد قوات حفظ القانون لتجهيزها للفعاليات الكبرى

2019/10/19 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقد مجلس الأمن الوطني جلسة غير اعتيادية، اليوم السبت برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي.

وجرى بحسب بيان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء الذي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه "مناقشة القضايا المعدة لجدول أعماله، حيث تم البحث في إعداد قوات حفظ القانون من حيث التجهيز والتدريب لحماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى".واضاف: "كما بحث المجلس استعدادات القوات الأمنية وقيادة حرس الحدود لحماية وتأمين الحدود العراقية السورية تحسبا لأي اختراق من قبل عناصر عصابات داعش الارهابية الذين تسربوا من السجون بعد التدخل التركي".



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