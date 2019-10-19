النهج الوطني يفند بيان رئيس ديوان الوقف الشيعي… لم يكن لحزب الفضيلة اي تواجد بادارة جامع الرحمن

2019/10/19 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

فندت كتلة النهج الوطني، اليوم السبت، بيان رئيس ديوان الوقف الشيعي، لافتة بانه لم يكن لحزب الفضيلة اي تواجد بادارة جامع الرحمن.

وقال المكتب الاعلامي في بيان تلقته "الغد برس"، انه "نفند جميع الافتراءات والاكاذيب التي تضمنها بيان رئيس ديوان الوقف الشيعي واتهام حزب الفضيلة بالاستحواذ على مقدرات جامع الرحمن"، مشيرا "نود ان نبين ان مغالطاته و افتراءاته واضحة الكذب، فجامع الرحمن مؤسسة دينية لها متولي شرعي معروف يمارس ادارة وظيفته الشرعية والنشاط الديني والثقافي، ولم يكن لحزب الفضيلة اي تواجد بإدارة الجامع وليس من صلاحياته ذلك، ولايوجد ضمن قطعة جامع الرحمن الرسمية اي تواجد او مقر للحزب".

واضاف ان "الادعاء بمنح أراضي تابعة للجامع من قبل الحزب يصل عددهم الى (١٠٤ ) عائلة كما تضمنه بيان رئيس ديوان الوقف الشيعي كذب صريح ، فمن المعروف وعند سقوط النظام لجأت عوائل فقيرة معدمة السكن لتستقر ببعض السكن المبني عند العام ٢٠٠٣ في الجامع وهم من جميع مكونات الشعب العراقي ويمكن الوقوف على حقيقة ذلك."

ولفت انه "بقيت في تلك المساكن غير النظامية حتى اقدم رئيس الوقف الشيعي على محاولة اخراجهم بالقوة منها فحالت المظاهرات دون إتمام إجرائه التعسفي بحقهم".

وتابع "اذ نبين الحقائق اعلاه للراي العام فإننا باشرنا باجراءات اقامة دعوى لدى القضاء على رئيس الوقف الشيعي ضد التشهير الرخيص الذي مارسه بدون وازع او وخز من الضمير".

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