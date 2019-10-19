مجلس الامن الوطني يبحث استعدادات القوات الامنية لتأمين الحدود العراقية ـ السورية

2019/10/19 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث مجلس الامن الوطني، اليوم السبت، استعدادات القوات الامنية لتأمين الحدود العراقية ـ السورية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "مجلس الأمن الوطني، عقد جلسة غير اعتيادية، اليوم السبت الموافق ١٩/١٠/٢٠١٩ برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلح، عادل عبدالمهدي، وجرى مناقشة القضايا المعدة لجدول أعماله".

واضاف "حيث تم البحث في إعداد قوات حفظ القانون من حيث التجهيز والتدريب لحماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى، كما بحث المجلس استعدادات القوات الأمنية وقيادة حرس الحدود لحماية وتأمين الحدود العراقية السورية تحسبا لأي اختراق من قبل عناصر عصابات داعش الارهابية الذين تسربوا من السجون بعد التدخل التركي".

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