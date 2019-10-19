تنسيقية التظاهرات: الصدر يتحمل الجزء الاكبر من اخفاق هذه الحكومة

2019/10/19 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

قالت اللجنة العليا لتنسيقية تظاهرات ثوار العراق، السبت، إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "يتحمل" الجزء الاكبر من اخفاق هذه الحكومة.

وذكرت اللجنة في بيان، إنها "اطلعت على البيان الصادر من قبل السيد مقتدى الصدر، واذ تقدر اللجنة دور سماحة السيد في دعم المتظاهرين والوقوف معهم في مطالبهم الحقة، لكنها ايضا تحمله الجزء الاكبر من اخفاق هذه الحكومة كونه اللاعب الاقوى بين القوى السياسية التي جائت بالحكومة".

وطالبت اللجنة العليا، "جميع الاحزاب والتيارات الى دعم مطالب الثوار وتبنيها تحت قبة البرلمان وعبر الضغط على الحكومة، بعيدا عن النزول الى الشارع وتبني خيار التظاهر لأن ذلك يُحزّب حركة الاحتجاجات ويجرها الى الوقوع في الفخ السياسي".

وتابعت "فمطالبنا ليست سياسية وانما خدمية وطنية صرفة وليست مدفوعة من اي حزب او جهة خارجية، وأن الشارع ملك الجميع فأي حزب او تيار يريد التظاهر نطلب منه النزول في أي وقت غير الذي تحدده اللجنة المركزية العليا".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اصدر، السبت، بيانا بشأن التظاهرات التي من المقرر انطلاقها يوم 25 تشرين الاول المقبل، مبينا أن كل السياسيين والحكوميين يعيشون في حالة رعب وهيستيريا من المد الشعبي ويحاولون تدارك امرهم.

وقال الصدر في بيان، "شقشقة..



ايها الثائرون...



سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته .. لعلكم عزمتم امركم على ان تتظاهروا في الخامس والعشرين من الشهر الميلادي، وهذا حق من حقوقكم، لكني اريد ان اطلعكم على ما يجري خلف الستار...



كل السياسيين والحكوميين يعيشون في حال رعب وهيستيريا من المد الشعبي وكلهم يحاولون تدارك امرهم..



لكن لم ولن يستطيعوا فقد فات الاوان".

وأضاف، "كلهم يريدون ان يقوموا ببعض المغريات لاسكاتكم..



كالتعيينات والرواتب وما شاكل ذلك، وكلهم قد جهزوا انفسهم لاسوء السيناريوهات، وكلهم اجتمعوا على ايجاد حلول..



لكن لن يكون هناك حل، فالحكومة عاجزة تماماً عن اصلاح ما فسُد، فما بُني على الخطأ يتهاوى، وكلهم علموا انهم سلموا انفسهم لمن هم خارج الحدود وانهم سوف لن يستطيعوا اصدار اي قرار من دون موافقاتهم..



كل حسب توجهاته".وتابع الصدر، "كلهم ايقن ان العراق صار ساحة لتصفية الحسابات الداخلية والخارجية، وكلهم اذعنوا ان اغلبية الشعب لا تريدهم خصوصاً بعد ان اضافت ثورة الاكفان رونقا جديداً، لذا صاروا يلجؤون الى المكر والدهاء فينعتونكم بالسفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون، ينعتونكم بالمندسين والمدعومين من خارج الحدود وكل ملاذاتهم وملذاتهم من خارج الحدود، وينعتونكم بالبعثية والخيانة مع المحتل ونحن واياكم سنصدح كما صدحت حناجرنا بكلا كلا يا بعثي كلا كلا امريكا، واليوم يشيعون انكم ستحملون السلاح ولا اظنكم ستفعلون فانتم غير متعطشين للدماء".

وخاطب الصدر في بيانه المتظاهرين بالقول، "ايها الثوار الاحرار ..



يا عشاق الاصلاح، لا يُصلح العراق من حيث يَفْسُد، ولتتحدوا كشعب واحد ولمطلب واحد ولهدف واحد وبشعار واحد واياكم ان تتفرقوا..



فقوتكم بوحدتكم، ولتعلموا انكم امام انظار العالم كله..



بل البعض تأسى بكم فقد دب الحماس في قلوب الشعوب العربية واولها لبنان".

وقال: "ايها الشعب العراقي الحبيب ..



ان اردتم التحرر من الفساد فلتصلحوا انفسكم ثم لتقولوا قولتكم ولترفع اصواتكم..



فلن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ايها الشعب الابي، ان خيراتكم اسيرة بيد الفاسد وان امنكم اسير بيد الفاسد وان هيبتكم بيد الفاسد وان كرامتكم بيد الفاسد وان لقمتكم بيد الفاسد وان ديمقراطيتكم وانتخاباتكم بيد الفاسد وان حريتكم بيد الفاسد، فان اردتم ان تكونوا احرارا في وطنكم فعليكم التخلص من الفساد والمفسدين، ولا تأمل من حكومتكم ان تحاكمهم فحاكموهم ليشهد التاريخ لكم بأنكم".

وذكر الصدر، "#أُباة_الفساد لكن.. #العراق_أمانة_في_أعناقكم، فلا تضيعوه، وان شئتم الاحجام عن الثورة...



فلكم ثورة اخرى عبر صناديق اقتراع بيد دولية امينة ومن دون اشتراك من تشاؤون من الساسة الحاليين فأمنعوهم حتى لا يعودوا عليكم بالفساد والخسران، يا اصحاب الصوت العالي..



اياكم وتصديق اشاعاتهم، فداعش لولا فسادهم لما كانت ولن تعود والبعث صار في مزبلة التاريخ والمحتل لن يتجرأ بعد ان راى مقاومة شجاعة وشريفة والطائفيون لن يستطيعوا مضيا ان لم يلقوا اذاناً صاغية والمذهب لن يحتاج الى ثلة فاسدة والدين لا يُقام الا بالعدل وانصاف الرعية والعلمانية لن تقوم لها قائمة الا بالسلام".

وتابع زعيم التيار الصدري، "ايها العراقيون ..



انكم شعب واحد #شعب_اراد_الكرامة #شعب_اراد_الاصلاح #شعب_اراد_التغيير شعب سيحميه جيشه بدون مليشيات وتخدمه حكومة بلا فساد، وقضاء بلا ظلم ولا انحياز وقانون بلا ضرر ولا اجحاف ومؤسسات بلا محسوبية ولا ضياع ومال بلا سرقة ولا انحلال، فيا شعب العراق هذا مصيركم ولكم القرار ويا جيش العراق هذا شعبكم فما هم بدواعش ولا احتلال فاياكم وان توجهوا سلاحكم ضد ابنائكم واخوتكم واياكم ان تملؤا السجون بهم بل السجون للفاسد والارهاب واياكم ان تحاكموا الثائر وتتركوا الفاسد والجائر".

وأضاف، "ثم..



با ايها الجيران.. اتركوا الشعب يقرر مصيره..



فاذا قرر الشعب فعلى الجميع الاصغاء للصوت الهادر وان سكت الشعب فعليكم السكوت ثم ايها الاعلام الصادق...



لا تخضع وان حاولوا اسكاتك..



فالصدق نجاة والظلم مهلكة، ويا ايها القضاء لا تسلطوا الذئب على فريسته..



بل سلطوا المظلوم على الظالم..



فيوم المظلوم آت..



لا محالة، ويا ايها الثوار تحلوا بالصبر والحكمة فان الله مع الصابرين".

واختتم الصدر بيانه بالقول، "والسلام على من اتبع الهدى #سلاما_يا_عراق".

بغداد اليوم ـ بغداد

بحث مجلس الامن الوطني، السبت، الاستعدادات لحماية وتأمين الحدود العراقية ـ السورية.

وذكر المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس الأمن الوطني عقد جلسة غير اعتيادية، اليوم السبت، برئاسة رئيس مج

بغداد اليوم - البصرة

نفى مجلس محافظة البصرة، السبت، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاحد في المحافظة.

وقال المجلس في بيان، إنه "صوت على تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس المصادفين 16 و17 تشرين الأول، ولم يصوت على عطلة اخرى".

بغداد اليوم - بغداد

أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، بيانا بشأن التظاهرات التي من المقرر انطلاقها يوم 25 تشرين الاول المقبل، مبينا أن كل السياسيين والحكوميين يعيشون في حالة رعب وهيستيريا من المد الشعبي ويحاولون تدارك امرهم.

وقال الصد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تنسيقية التظاهرات: الصدر يتحمل الجزء الاكبر من اخفاق هذه الحكومة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تنسيقية التظاهرات: الصدر يتحمل الجزء الاكبر من اخفاق هذه الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).