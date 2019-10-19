الاعلام الامني تعلن قتل ارهابيين احدهما مسؤول لتنظيم داعش بكمين في كركوك

2019/10/19 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك – خطوة برس اعلنت خلية الاعلام الامني،اليوم السبت،عن قتل داعشيين بعد نصب كمين لهم من قبل فوج المغاوير الثالث في منطقه عريشه بمحافظة كركوك.وقالت الخلية في بيان تلقت خطوة برس نسخه منه إن“الفرقة الآلية التابعة للشرطة الاتحادية بمحافظة كركوك، تتمكن من قتل إرهابيين إثنين في منطقة عريشة، بعد” نصب كمين محكم لهما، وقد

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