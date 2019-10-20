سها العلي تعلن من أربيل: سنعمل كفريق واحد مع وزارة تربية الإقليم

2019/10/20 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزيرة التربية سها العلي بك، انها ستعمل كفريق واحد مع نظيرتها في إقليم كردستان.

وذكر بيان لمكتبها، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" سها العلي اكدت خلال لقائها في أربيل وزير تربية إقليم كردستان آلان حمه سعيد، ان وزارة التربية الاتحادية وضعت خطط وخارطة طريق ستعمل عليها من أجل النهوض بالواقع التربوي وانها ستعمل كفريق واحد مع وزارة التربية في الإقليم".واضاف مكتبها الإعلامي، ان" سعيد قدم للوزيرة التبريكات بمناسبة تسنمها الوزارة"، مؤكداً ان" تربية الاقليم ستعمل جنباً الى جنب مع التربية الاتحادية فيما يتعلق بالطلبة النازحين والامور المتعلقة بين الاقليم والمركز".انتهى

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