ازمة الكلاسيكو مستمرة ... رابطة الليغا تقترح موعدا جديدا

2019/10/20 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

يبدو ان ازمة الكلاسيكو الاسباني ما زالت مستمرة على الرغم من قرار التأجيل الذي اتخذ ، وموافقة طرفي اللقاء برشلونة وريال مدريد على الموعد المحدد في الـ ١٨ من كانون الاول المقبل .

حيث كشفت صحيفة ماركا الاسبانية عن رغبة رابطة الليغا في تغيير الموعد المحدد لخوض الكلاسيكو.





وقالت الصحيفة ، ان " ان الرابطة تريد اقامة الكلاسيكو يوم الـ ٤ من كانون الاول المقبل بدلا من الـ ١٨ من ذات الشهر ، لحماية المصالح الاقتصادية للاندية الاخرى .

وبحسب " ماركا " ، فان " الرابطة ترى ان الفرق المتنافسة في بطولة كأس اسبانيا يوم الـ١٨ من كانون الاول المقبل ، ستتعرض لخسارة مالية متعلقة بالنقل التلفزيوني ، لان الكلاسيكو سيخطف الانظار في جميع انحاء العالم ".





واضافت الصحيفة ، انه " في حال تم اقامة المباراة يوم الـ٤ من كانون الاول المقبل فأن ذلك لن يلحق الضرر بباقي الاندية المحترفة التي يتم تسويق حقوقها التلفزيونية بشكل جماعي".





الجدير بالذكر أن رابطة الليغا هي اول من دعت الى تأجيل الكلاسيكو بسبب تصاعد حدة الاحتجاجات داخل إقليم كتالونيا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من داخل السجون وأيضا المطالبة بالاستقلال عن الحكومة المركزية في إسبانيا.

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