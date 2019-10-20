2019/10/20 | 00:21

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مقتل ارهابيين اثنين احدهم كان يعمل مسؤول (الحسبة) لداعش في كركوك

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مقتل ارهابيين اثنين احدهم كان يعمل مسؤول (الحسبة) لداعش في كركوك

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