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مقتل ارهابيين اثنين احدهم كان يعمل مسؤول (الحسبة) لداعش في كركوك


مقتل ارهابيين اثنين احدهم كان يعمل مسؤول (الحسبة) لداعش في كركوك
2019/10/20 | 00:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مقتل ارهابيين اثنين احدهم كان يعمل مسؤول (الحسبة) لداعش في كركوك

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مقتل ارهابيين اثنين احدهم كان يعمل مسؤول (الحسبة) لداعش في كركوك

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