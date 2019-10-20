2019/10/20 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

نفت وزارة الدفاع التركية الاتهامات الموجهة لها من "قوات سوريا الديمقراطية" بعرقلة انسح...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تركيا تنفي اتهامها بعرقلة خروج مقاتلي "قسد" من رأس العين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تركيا تنفي اتهامها بعرقلة خروج مقاتلي "قسد" من رأس العين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).