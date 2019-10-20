2019/10/20 | 00:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يطلب من وزرائه الأربعة في الحكومة اللبنانية الاستقالة بعد موجة الاحتجاجات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/20 | 00:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يطلب من وزرائه الأربعة في الحكومة اللبنانية الاستقالة بعد موجة الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يطلب من وزرائه الأربعة في الحكومة اللبنانية الاستقالة بعد موجة الاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).