مايوركا يذيق ريال مدريد طعم الخسارة الاولى ويهدي صدارة الليغا لبرشلونة

2019/10/20 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تلقى ريال مدريد، الهزيمة الأولى له في الليجا هذا الموسم بنتيجة {0-1} أمام مايوركا، في معقل الأخير ملعب "إيبيروستار"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الليجا.

سجل هدف ريال مايوركا الوحيد في المباراة، لاجو جونيور في الدقيقة السابعة.وبهذا الانتصار، رفع مايوركا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 18 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر.



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