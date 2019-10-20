المرور العامة تصدر توجيهاً جديداً بخصوص منظومة الغاز لمركبات الاجرة

2019/10/20 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت مديرية المرور العامة، الاحد، توجيها جديدا بخصوص تثبيت منظومة الغاز لمركبات الاجرة.

وقالت المديرية في بيان، انه "بناء على المناشدات المتكررة من المواطنين إلى مديرية المرور العامة بخصوص منظومة الغاز التي تضاف الى مركبات الأجرة وللتقليل من الروتين وجه مدير المرور العام بان يتم تثبيت المنظومة لمركبات الأجرة عند تسجيلها لأول مرة فقط في بغداد والمحافظات".

واضافت، ان "المديريات ستباشر بتنفيذ الامر خلال اليومين المقبلين".

بغداد اليوم - بابل

نفى مجلس محافظة بابل، السبت، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاحد.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري في بيان، إنه "لا صحة لما تناولته بعض الصفحات بخصوص تعطيل الدوام يوم غد الاحد".

بغداد اليوم

دعت المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة، السبت، لجعل مشروع الضمان الصحي عاما لايفرق بين العوائل.

وقال مكتب المفوضية في بيان، انه "يدعو مجلس المحافظة ان يجعل من مشروع الضمان الصحي عاما لايفرق بين العوائل التي لديها

بغداد اليوم - البصرة

بعد معارك طاحنة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والهاونات..



توصلت عشيرتان متنازعتان في البصرة الى هدنة او ما يعرف عشائرياً بـ"العطوة" لوقف الحرب العشائرية الدائرة بينهما منذ يوم امس.

فقد كشف مصدر امني من داخل المحافظ

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