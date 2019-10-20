مجلس الأمن الوطني يعقد جلسة غير إعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي

2019/10/20 | 01:08

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عقد مجلس الأمن الوطني جلسة غير اعتيادية، اليوم السبت الموافق ١٩/١٠/٢٠١٩ برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبدالمهدي، وجرى مناقشة القضايا المعدة لجدول أعماله، حيث تم البحث في إعداد قوات حفظ القانون من حيث التجهيز والتدريب لحماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى، كما بحث المجلس استعدادات القوات الأمنية وقيادة حرس الحدود لحماية وتأمين الحدود العراقية السورية تحسبا لأي اختراق من قبل عناصر عصابات داعش الارهابية الذين تسربوا من السجون بعد التدخل التركي.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

١٩-تشرين الأول -٢٠١٩

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