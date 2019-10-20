محافظ بغداد مهاجمًا مجلسها: لم اقدم استقالتي ومازلت محافظًا

2019/10/20 | 01:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد محافظ بغداد فلاح الجزائري، السبت، عدم تقديمه استقالته إلى مجلس المحافظة، متهمًا المجلس ببناء قراراته على شيء لم يقدم له.

وقال المحافظ خلال مؤتمر صحفي مشترك ضم النائب الاول له علي الهيجل ومدراء البلديات والماء والشؤون الهندسية والتخطيط، حضره مراسل “كلكامش برس”، إن “المجلس بنى قرارات باختياره محافظا، ومن ثم نائبا فنيا للمحافظ وتكليف محافظ اخر بالوكالة دون ان اقدم استقالتي له”، لافتا الى انه “مازال محافظا لبغداد ولم ينقطع عن ممارسه عمله كما اشيع”.

وأضاف الجزائري أن “يحترم جميع القرارات التي تصدر اذا كانت وفقا للقوانين والتعليمات النافذة”، مبينا ان ” القانون هو الفيصل وسأحترم القرار الذي تصدره المحاكم المختصة وسأكون اول المنفذين له”.

ودعا المحافظ الى “إيقاف القرارات التي صدرت بوقف العمل بالمشاريع لكون أهالي العاصمة هم المتضررين من ذلك”، لافتًا إلى أن”المرحلة تتطلب أن نعمل جميعًا بروح الفريق الواحد واحترام مؤسسات الدولة بعيدا عن التجاذبات السياسية والمصالح الشخصية”.

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