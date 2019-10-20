25 ضحية حصيلة نزاع عشائري في ميسان

2019/10/20 | 01:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف عضو لجنة لجنة الامن والدفاع النيابية عباس السيد سروط، السبت، عن تفاصيل النزاع العشائري الذي نشب امس بين عشيرتين في المحافظة والذي خلف 25 ضحية.

وقال السيد سروط في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “نزاع تجدد يوم امس بين عشيرتي الحريشيين والمريان اسفر عن مقتل ٩ اشخاص واصابة ١٦ اخرين”.

وأضاف البيان أنه “بعد تجدد النزاع اتصلنا بقيادة شرطة ميسان وقيادة عمليات الرافدين وبجهود القوات الامنية تم السيطرة على النزاع وايقافه”، لافتًا إلى أن “الموقف لايزال مشوب بالخطر”.

ودعا السيد سروط بحسب البيان طرفي النزاع إلى “تغليب لغة التفاهم والتسامح لاسيما وانهما عشيرتين كريمتين من العشائر التي يعتز بوجودها في محافظة ميسان العزيزة”.

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