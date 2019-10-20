ريال مدريد يتلقى خسارته الاولى ويهدي صدارة الليغا للغريم برشلونة

2019/10/20 | 01:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

تعرض ريال مدريد لهزيمة مفاجئة هي الاولى له في الدوري الاسباني امام ريال مايوركا ١-٠ في المباراة التي انتهت في ساعة متأخرة من ليلة ، امس السبت ، في معقل الأخير ملعب "إيبيروستار"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الليجا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم ريال مايوركا بهدف دون رد ، جاء في الدقيقة السابعة عن طريق لاجو جونيور ، وفشل الميرنجي بمعادلة النتيجة بعدما عجز عن صناعة الفرص لتحقيق التعادل، بينما اكتفى أصحاب الأرض بترك الكرة للملكي واللجوء إلى الدفاع المتكتل للحفاظ على النتيجة.

وفي الشوط الثاني لم يتغير الحال بالنسبة للنادي الملكي ، بل تعرض لضربة موجعة بعد تلقي ألفارو أودريوزولا البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة ٧٤ ، بسبب تدخله بعنف على لاجو جونيور لاعب مايوركا، ليشهر حكم اللقاء في وجهه البطاقة الحمراء ، وبقية الحال على ما هو عليه ليطلق حكم اللقاء صافرة النهاية.

وبهذا الانتصار، رفع مايوركا رصيده إلى ١٠ نقاط في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند ١٨ نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر.

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