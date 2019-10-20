بلال سمير الصدّر - الخالدة 1963(الن روب غرييه):مثل الذي قلناه ذات مرة عن الماضي في مارينباد

2019/10/20 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بلال_سمير_الصدّر الخالدة 1963(الن روب غرييه):مثل الذي قلناه ذات مرة عن الماضي في مارينبادهو أول فيلم سينمائي يحققه غرييه،يمتلك سمة تأملية شاعرية عالية،جديرة بالاعجاب كما أن فيه شيئا من أنطونية(نسبة الى أنتونيوني)،ويبدو أقرب كثيرا الى السينمائية من الروائية الذي حاول غرييه أن يجعل منها أطروحه لمعادلة اشكالية حول العلاقة الفعلية بين السينما والرواية.إذا,كما قلنا فهو فيلم على المستوى الفني يقود المشاهد عبر ال......

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