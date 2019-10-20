2019/10/20 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي لماذا يتظاهر شباب الشيعة ضد المنظومة الشيعية الحاكمة في العراق...سؤال يتردد كثيرا بين الناس وقد تناولته الكثير من الأقلام بالتحليل والتفكيك دون أن تحسم نتائج نهائية لهذا الحراك ومغزاه، وقبل أن نجيب على التساؤلات التي أثيرت حوله لا بد لنا أن نستعرض جمله من الوقائع على الأرض، التي يمكن أن تساهم في توضيح الصورة وبلورة موقف فكري وسياسي يوضح ما أثير من شبهات حول الموضوع، أو على الأقل كمقدما......

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