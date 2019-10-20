2019/10/20 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_جركس فلسفة العَبَث [الحلقة الأولى][1] منذ اللحظة التي يتمّ فيها إدراك اللاجدوى [العَبَث]، تصبح انفعالاً، أشَدّ الانفعالات إزعاجاً، ولكن سواء كان المرء يستطيع أن يعيش مع انفعالاته أم لا، سواء كان يستطيع أن يتقبّل قانونها أم لا، ذلك القانون الذي يحرق القلب، الذي تسمو به تلك الانفعالات، الجواب على ذلك هو الجواب على السؤال كله)) [أسطورة سيزيف، ألبير كامو، ترجمة زكي أنيس حسن، صـ31]--------------......

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