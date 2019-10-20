مصرف الرافدين يعلن شرطاً لنقل ملكية شقق بسماية من مالك الى اخر

2019/10/20 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اكد مصرف الرافدين ،اليوم الاحد، ان تحويل ملكية نقل الوحدة السكنية في مجمع بسماية السكني من المقترض الاصلي الذي يقوم ببيعها الى شخص اخر تخضع لشروط قانونية من بينها دفع 50 بالمئة او اكثر من قيمة الوحدة السكنية.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “المصرف حدد […]

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