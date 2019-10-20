2019/10/20 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، عن استئناف اعمال الاكساء في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد.

وذكرت الامانة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "دائرة المشاريع احدى ملاكات امانة بغداد استأنفت اعمالها في جميع المواقع التي تعمل على تطويرها واكساءها بعد توقف استمر لعدة ايّام اثر الزيارة الأربعينية الخاصة بالإمام الحسين {عليه السلام}".واضاف البيان أن الامانة "تعمل حالياً على تطوير 30 محلة سكنية وعدد من الشوارع المختلفة والتي سيفتتح بعضها قريباً".



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف اعمال الاكساء في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استئناف اعمال الاكساء في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).