2019/10/20 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين،اليوم الأحد،إن تحويل الملكية في مجمع بسماية من المقترض الى شخص آخر يجب دفع 50٪؜ من قيمة الوحدة السكنية أو أكثر.وقال المكتب الاعلامي لـ مصرف الرافدين في بيان تلقته خطوة برس إن”مصرف الرافدين ان تحويل ملكية نقل الوحدة السكنية في مجمع بسماية السكني من المقترض الأصلي الذي يقوم ببيعها الى شخص

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين : تحويل الملكية في شقق بسمايه يجب دفع 50% من قيمة الشقة وكالة خطوة برس.

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