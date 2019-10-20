ارامكو: خفض أسعار البنزين في الربع الرابع من 2019

2019/10/20 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، السبت، أسعار البنزين المحدثة للربع الرابع من العام الجاري، التي سجلت انخفاضا طفيفا عن الربع السابق.

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