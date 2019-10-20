محافظ البنك المركزي الصيني :التوترات التجارية تمثل خطرا كبير على الاقتصاد العالمي

2019/10/20 | 09:36

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال يي قانغ محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن احتمال تصاعد التوترات التجارية والغموض السياسي يمثلان عوامل الخطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي وأن قوى السوق تحافظ على اليوان الصيني عند مستوى ملائم.

وقال يي في بيان للجنة التوجيه بصندوق النقد الدولي إن بكين تشعر "بإحباط كبير" لتقاعس الصندوق عن تنظيم هيكل المساهمين للاعتراف بالتأثير المتزايد للصين والاقتصادات الأخرى التي تحقق نموا سريعا.

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