مصرف الرافدين يصدر توضيحا بشأن تحويل شقق بسماية من المقترض البائع الى المشتري

2019/10/20 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدر مصرف الرافدين، اليوم الاحد، توضيحاً بشأن تحويل شقق بسماية من المقترض البائع إلى المشتري.

وذكر المصرف في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، "انه حدد قيمة الدفع لقيمة الشقة المراد تحويلها من المقترض الى الشخص المشتري وهي ان تكون نسبة الدفع ( 50 ) بالمئة او اكثر من قيمة الوحدة السكنية وعدم ترويج المعاملات اقل من النسبة المذكورة في حالة تحويل عقد القرض الخاص بالمشروع".

وأضاف أنه "لا يتم صدور عدم ممانعة بالتحويل الاصلي الا بعد سلامة موقف المقترض والتأكد من مدى التزامه بالتسديد على ان يسدد ما بذمته من اقساط متأخرة".

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