2019/10/20 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حددت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، التعليمات الخاصة بتثبيت منظومة الغاز لمركبات الاجرة.

وقالت المديرية في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه انه "بناء على المناشدات المتكررة من المواطنين إلى مديرية المرور العامة بخصوص منظومة الغاز التي تضاف الى مركبات الأجرة وللتقليل من الروتين وجه مدير المرور العام بان يتم تثبيت المنظومة لمركبات الأجرة عند تسجيلها لأول مرة فقط في بغداد والمحافظات".

واضافت، ان "المديريات ستباشر بتنفيذ الامر خلال اليومين المقبلين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور توضح شروط تثبيت منظومة تحويل وقود السيارات من البنزين إلى الغاز) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور توضح شروط تثبيت منظومة تحويل وقود السيارات من البنزين إلى الغاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).