حقوق الانسان تدعو اللجنة الوزارية للتحقيق بأحداث التظاهرات إلى معرفة مصير الناشط ميثم الحلو

2019/10/20 | 09:39

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بغداد اليوم - بغداد

دعا عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي، الأحد، 20 تشرين الأول، 2019، اللجنة الوزارية للتحقيق بأحداث التظاهرات إلى معرفة مصير الناشط ميثم الحلو.

وقال البياتي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "على اللجنة العليا المشكلة للتحقيق في العنف المستخدم ضد المتظاهرين معرفة مصير الدكتور "ميثم محمد رحيم الحلو "، طبيب اختصاص الجلدية، مواليد 1986".

وبين، أن "الحلو اختطف من امام عيادته في منطقة الشرطة الرابعة في بغداد الساعة السابعة والنص مساءً يوم السابع من تشرين الاول من قبل قوة مجهولة حسب عائلته التي ناشدت المفوضية بالتدخل".

بغداد اليوم- متابعة

قال مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، الاحد (20 تشرين الأول 2019) إنه من المتوقع ذهاب ألف جندي سحبوا من سوريا إلى غرب العراق.

وذكر وزير الدفاع الأمريكي، أن القوات في غرب العراق ستركز على المساعدة في الدفاع عن العراق، وقتال تن

بغداد اليوم - بغداد

قالت اللجنة العليا لتنسيقية تظاهرات ثوار العراق، السبت، إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "يتحمل" الجزء الاكبر من اخفاق هذه الحكومة.

وذكرت اللجنة في بيان، إنها "اطلعت على البيان الصادر من قبل السيد مقتدى

بغداد اليوم ـ بغداد

بحث مجلس الامن الوطني، السبت، الاستعدادات لحماية وتأمين الحدود العراقية ـ السورية.

وذكر المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس الأمن الوطني عقد جلسة غير اعتيادية، اليوم السبت، برئاسة رئيس مج

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