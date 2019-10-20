امانة بغداد: استئناف اعمال الاكساء في جانبي الكرخ والرصافة

2019/10/20 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، استئناف اعمال الاكساء في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد.

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