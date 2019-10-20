بينهم اثنان من العراق .. شائعات الوفاة تلاحق 6 نجوم عرب: تعرف عليهم

2019/10/20 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اجتاحت الوسط الفني العديد من الشائعات خلال الفترة الأخيرة، وظلت تلاحق الفنانين لفترة، لاسيما شائعات الوفاة التي أزعجت النجوم وذويهم.كاظم الساهر انتشرت بعض الأخبار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد وفاة المطرب العراقي كاظم الساهر في أحد مستشفيات دولة أوروبية.ونفى الفنان كاظم الساهر، عبر “تويتر” الأمر، من خلال […]

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