كوردي إيزيدي يفوز بجائزة دولية

2019/10/20 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فاز الناشط الكوردي الإيزيدي، ميرزا دناي، بجائزة أورورا للتوعية الإنسانية التي منحت له في مراسم جرت بالعاصمة الأرمينية يريفان.

ميرزا دناي هو مدير وأحد مؤسسي منظمة Luftbrücke Irak الخيرية التي تساعد المعوزين والمضطهدين في مناطق النزاعات.

وكرس ميرزا دناي ممثلاً عن الكورد الإيزيديين حياته لإنقاذ ضحايا حرب العراق من النساء والأطفال الكورد الإيزيديين في المناطق التي احتلها داعش في العام 2014، وبفوزه بهذه الجائزة سيحصل على مليون دولار.

ويخصص ميرزا دناي مبلغ الجائزة لمساعدة ثلاث منظمات يختارها ليقدم بذلك المزيد من العون والمساعدة للمنكوبين والمعوزين في مناطق الصراع.

كان المرشحون لجائزة أورورا للتوعية الإنسانية لهذه السنة هم: ميرزا داناي، وزانا بكر مصطفى – من نيجيريا، وهدى السراري – من اليمن، وقد فاز كل من منافسيه بمبلغ 50 ألف دولار.

يذكر ان جائزة أورورا للتوعية الإنسانية، جائزة دولية سنوية في مجال الأعمال الإنسانية، تمنح منذ العام 2016 للأشخاص الذين لهم باع في الأعمال الإنسانية، تقدمها ممثلية الناجين من الإبادة العرقية للأرمن، ويعد ميرزا دناي رابع الفائزين بهذه الجائزة حتى الآن.

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